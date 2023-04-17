Армейцы хотят закончить войну, они устранят Путина первыми - Марк Фейгин

Среди властных элит страны-агрессора РФ есть по меньшей мере четыре группы, которым было бы выгодно отстранение Владимира Путина от власти.
Как рассказал в интервью Главреду российский правозащитник Марк Фейгин, первая группа, которая хотела бы отстранения – это российские олигархи. "Они пострадавшая сторона, у них проблемы с санкциями, имуществом, образом жизни, статусом на Западе, детьми, любовницами, доверенными лицами. Это лежит на поверхности – они страдают от этого больше всего, ведь они рисовали себе совсем другое будущее", - говорит Фейгин.
Кто такой Марк Фейгин
Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.
Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.
Вторая группа – армейская. "Они такие же военные преступники (например, Генштаб РФ, Минобороны), но проблема в том, что у них скоро полноценной армии не останется, будут только обыватели с улицы, "пиджаки". Это тоже странная ситуация, и непонятно, кто будет отвечать за провалы, ведь они точно этого не хотят. Поэтому в армии я усматриваю особый интерес к тому, чтобы все поскорее закончить и прекратить эту войну проигрывать. Потому что перспективы победы нет никакой", - уточнил Фейгин.
Также правозащитник обращает внимание, что правительство РФ, которому приходится разбираться с экономическими последствиями, также не в восторге от руководства Путина.
Читайте также:
"У всех одни и те же представления о происходящем. Ключевым является успех или относительный успех контрнаступления Украины", - сказал Фейгин.
Как сообщал Главред, предположительно слитые документы из Пентагона дают основание полагать, что внутри России возник серьезный конфликт между ФСБ и Минобороны. По информации журналистов, спецслужба обвинила оборонное ведомство оккупантов в сокрытии потерь на войне против Украины. Общий конфликт дошел до того, что директор РФ Путин организовал встречу с Шойгу и Пригожиным, на которой обсуждалось заявление о том, что ЧВК Вагнер не предоставляют боеприпасов в срочном порядке.
Также бывший советник Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин до сих пор остается у власти несмотря на все разговоры о его смертельных болезнях и прогнозы о крахе страны-агрессора России. По словам Арестовича, "на Путина работает мощная кремлевская медицина".
Отстранение Путина от власти в РФ - другие новости:
- "Путин не сумасшедший, он прагматик": РФ пойдет на другие страны Европы, если окрепнет – Таипов
- "Путин – это голограмма": война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - Таипов
- Путин несерьезно относится к переговорам, все решит контрнаступление ВСУ - директор ЦРУ
- У Путина разразились циничной пропагандой об Украине и "оправданием" войны
- Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 мая