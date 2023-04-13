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ФСБ "наехала" на Минобороны, вмешаться пришлось Путину – NYT

Андрей Ганчук
13 апреля 2023, 17:19 обновлено 13 апреля, 17:27
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Директор страны-оккупанта России Владимир Путин в феврале провел встречу с Шойгу и Пригожиным, на которой пытался помирить главарей российских оккупантов.
Пригожин, Шойгу
Конфликт между Пригожиным и Шойгу показал серьезные противоречия в отношениях ФСБ и Минобороны РФ - NYT / Коллаж скриншот YouTube

Предположительно слитые документы из Пентагона дают основание полагать, что внутри страны-агрессора России возник серьезный конфликт между ФСБ и Минобороны. По информации журналистов, спецслужба обвинила оборонное ведомство оккупантов в сокрытии потерь на войне против Украины. Общий конфликт дошел до того, что директор РФ Путин организовал встречу с Шойгу и Пригожиным, на которой обсуждалось заявление о том, что ЧВК Вагнер не предоставляют боеприпасов в срочном порядке.

Как сообщает The New York Times, в одном из документов, который может принадлежать американской разведке, речь идет о том, что российская ФСБ обвинила Минобороны "в сокрытии российских потерь в Украине". Согласно данным, это указывает на "длительное нежелание военных чиновников передавать плохие новости командованию".

Также в материале говорится, что по оценке ФСБ потери оккупантов РФ в войне против Украины составили приблизительно 110 000 военных. Как утверждают в NYT, спецслужба указала Минобороны, что в отчетах погибших не указываются боевики Росгвардии, кадыровцы и вагнеровцы.

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Кроме того, в статье акцентировали на том, что российский министр обороны Шойгу в сентябре 2022 года официально признал потери РФ. Тогда заявили, что погибли 5 937 российских оккупантов. В то же время в США называли цифру в 200 тысяч, включая погибших и раненых.

В одном из "слитых" документах речь шла о потерях России в 189 500-230 000 человек (погибшими и ранеными), из которых погибшие – 43 тысячи человек.

Конфликт Пригожина и Шойгу пытался решить Путин

Между тем в документах также есть сведения о конфликте главаря ЧВК Вагнера Пригожина и министра обороны РФ Шойгу. Пытался уладить конфликт лично российский директор Путин, который вызвал их на встречу 22 февраля 2023 года.

В ходе встречи Путин, Шойгу и Пригожин обсуждали ситуацию с обвинением Пригожина в адрес Минобороны в том, что боевикам ЧВК Вагнера не дают срочно необходимые боеприпасы.

В NYT подчеркнули, что борьба между российскими ведомствами, которые отвечают за войну России против Украины, стала причиной провала оккупантов в войне с украинским государством.

Слив документов США и Пентагона в Сети

Американское издание The New York Times ранее опубликовало материал, в котором речь шла о том, что в Twitter и Telegram попали "секретные документы" с планами США и НАТО по усилению армии Украины перед контрнаступлением ВСУ. В связи с этим в Пентагоне решили провести расследование.

Как полагают аналитики, документы, вероятно, были изменены и отличаются от их первоначальных вариантов. Потери ВСУ завышены, а российских войск – занижены. По мнению экспертов, Москва могла запустить кампанию по дезинформации.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал ситуацию со "сливом документов" российским вбросом.

"Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - сказал чиновник.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что "слив сведений о контрнаступлении ВСУ" – попытка страны-оккупанта России сорвать или замедлить военную операцию Украины по освобождению своих территорий. Враг пытается посеять хаос.

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Война России против Украины:

Владимир Путин война России и Украины
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