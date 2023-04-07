УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У россиян есть мотив: ГУР - о том, почему РФ "слила" секретные документы о контрнаступлении ВСУ

Ангелина Подвысоцкая
7 апреля 2023, 17:54 обновлено 7 апреля, 18:20
37
Российский диктатор хочет показать, что страна-агрессорка остается "мощным игроком".
Владимир Путин, Андрей Юсов
У РФ был мотив, чтобы опубликовать секретные материалы о контрнаступлении ВСУ / коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупанты пытаются замедлить или сорвать контрнаступление, к которому уже активно готовятся украинские военные. Именно для этого страна-агрессорка Россия и "слила" в Сеть секретные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Главного управления украинской разведки Андрей Юсов.

Такими "сливами" оккупанты хотят посеять хаос и помешать поставкам западного оружия для Украины.

"Сегодня используются все средства и инструменты для того, чтобы замедлить или сорвать украинское контрнаступление, освобождение украинских территорий, замедлить или сорвать помощь международной проукраинской коалиции", – сказал Андрей Юсов.

видео дня

Он добавил, Путин хочет показать миру, что РФ "остается мощным игроком" и тратит бешеные деньги для информационно-психологический операций.

"Слив" секретных данных о контрнаступлении ВСУ

В социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах, например, говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта. На одном из слайдов документа, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли от 16 до 17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и в широкодоступной в стране-агрессоре России платформе Telegram с более полумиллиардом пользователей. Представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось.

Другие новости:

война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Китай против затяжной войны в Украине и поддержит любой "мирный план" Франции – Си Цзиньпин

Китай против затяжной войны в Украине и поддержит любой "мирный план" Франции – Си Цзиньпин

18:03 Мир
В Китае увильнули от диалога Си Цзиньпина с Зеленским и неверно трактовали войну

В Китае увильнули от диалога Си Цзиньпина с Зеленским и неверно трактовали войну

17:24 Мир
Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударом

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударом

16:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:33

Пакет с пакетами - прошлый век: как их хранить лучше всего

18:06

Взяла в руки оружие: модель из Киева бросила подиум и пошла служить в НацгвардиюВидео

18:03

Китай против затяжной войны в Украине и поддержит любой "мирный план" Франции – Си ЦзиньпинВидео

17:54

У россиян есть мотив: ГУР - о том, почему РФ "слила" секретные документы о контрнаступлении ВСУВидео

17:45

Зубную щетку нужно менять чаще, чем вы думаете: как сделать, чтобы она служила дольше

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:32

Стало труднее из-за Пугачевой и Вайкуле: путинист Резник пожаловался на нехватку денегВидео

17:26

"Испанский стыд": пластические эксперименты Киркорова достигли апогеяВидео

17:26

Звезда "Первых ласточек" сыграет в большом историческом сериале от Netflix

17:24

В Китае увильнули от диалога Си Цзиньпина с Зеленским и неверно трактовали войнуВидео

Реклама
17:14

Риск инсульта: путинисту Пригожину резко стало плохоВидео

16:51

ВСУ получили 100 авто от Favbet Foundation

16:43

Больше 100 гривен за кг: в Украине взвинтили цены на 4 овощаВидео

16:30

Гороскоп на неделю 10-16 апреля 2023: Рыбам – романтика, Водолеям – проблемы со здоровьемВидео

16:27

Лавров раскатал губу и захотел переговоров с Украиной с циничным условиемВидео

16:20

Выбрасывать нельзя: куда можно деть освященную яичную скорлупу после ПасхиВидео

16:16

Блеет, еле попадая в ноты: путинист Лепс пытается сделать из своей беcталанной дочери звездуВидео

16:05

Контрнаступление ВСУ: в ГУР заявили, что судьбоносные решения принимаются перед ударомВидео

16:04

После 24 февраля каждое мое утро начинается молитвой - Светлана ЛободаЭксклюзив

15:40

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:37

Нужно найти 16 тигров за 21 секунду: с головоломкой справятся только самые внимательные

Реклама
14:59

Об ударах войск РФ по Харькову умолчали: в Белгороде испугались ВСУ и отменили парад 9 маяВидео

14:55

Почему хлеб нельзя ложить вверх ногами: 3 причины, которые привлекают беду

14:51

Глава Совета адвокатов Киевской области заявил о нарушении со стороны ГБР

14:48

В ОП назвали вбросом "слитые" в СМИ материалы о подготовке контрнаступления ВСУ

14:45

В Украине пообещали 20 млн гривен тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве на 9 маяВидео

14:41

83-летняя бабушка сорвала многомилионный джекпот и сделала неожиданную покупку

14:14

Вадим Слюсарев – биография досье

14:09

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

14:05

Можно ли из косточки вырастить арбуз: что сделать, чтобы взошла вкусная ягода

13:55

"Украина не торгует территориями": в МИД ответили президенту Бразилии насчет Крыма

13:54

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

13:50

Россияне могли портить истребители МиГ-29 перед их передачей ВСУ - министр обороны СловакииВидео

13:44

"Тина убита горем": Венсан Кассель разводится со своей молодой женой

13:24

"Войдут в бункер Путина и назовут преемника": Пионтковский сказал, как изменится власть в РФВидео

13:10

Политолог пояснил, поможет ли Трампу ситуация с судом выиграть выборы президента США

12:47

ВСУ пойдут на прорыв и перережут сухопутный "коридор" в Крым - Ходжес

12:34

Как сделать хорошую четверговую соль: 3 главных правила, чтобы не болетьВидео

12:18

Сиротами остались 8 детей: на фронте погиб защитник Украины из Закарпатья

12:10

Власти хотят поднять тариф на свет для украинцев: сколько будет стоить киловатт - СМИВидео

12:10

Или в Африку, или на плаху: астролог Влад Росс предсказал, что ждет Пригожина и ЧВК "Вагнер"Видео

Реклама
12:01

"Я 35 лет преподавала на русском": в Ирпене скандал – педагог отказалась вести пары на украинскомВидео

11:50

"Поддерживаем цифровизацию строительства, предусмотренную проектом №5655" - USAID

11:35

Макрон в Пекине пытается убедить Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным - AxiosВидео

11:16

"Русским надо встать на колени и извиниться": Вайкуле жестко прошлась по РФ и ПутинуВидео

11:05

Гороскоп на завтра 8 апреля 2023: Скорпионам – препятствие, Рыбам - трудностиВидео

11:00

Казино "Космолот": как украинцы помогают богатеть россиянину из санкционного списка СНБО

10:55

"Это вызывает тревогу": политолог указал на риски для Украины, если Трамп возглавит СШАВидео

10:50

Президент Бразилии опозорился заявлением о войне: предложил отдать Крым РФВидео

10:42

Торгуют онлайн: на Ровенщине не прячась производят сигареты-подделки

10:29

Решение о возвращении Крыма должна принимать Украина - Блинкен

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять