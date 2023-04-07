У россиян есть мотив: ГУР - о том, почему РФ "слила" секретные документы о контрнаступлении ВСУ

Российский диктатор хочет показать, что страна-агрессорка остается "мощным игроком".

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У РФ был мотив, чтобы опубликовать секретные материалы о контрнаступлении ВСУ / коллаж фото сайт Кремля, УНИАН

Российские оккупанты пытаются замедлить или сорвать контрнаступление, к которому уже активно готовятся украинские военные. Именно для этого страна-агрессорка Россия и "слила" в Сеть секретные документы США и НАТО о подготовке контрнаступления ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Главного управления украинской разведки Андрей Юсов.

Такими "сливами" оккупанты хотят посеять хаос и помешать поставкам западного оружия для Украины.

"Сегодня используются все средства и инструменты для того, чтобы замедлить или сорвать украинское контрнаступление, освобождение украинских территорий, замедлить или сорвать помощь международной проукраинской коалиции", – сказал Андрей Юсов.

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Он добавил, Путин хочет показать миру, что РФ "остается мощным игроком" и тратит бешеные деньги для информационно-психологический операций.

"Слив" секретных данных о контрнаступлении ВСУ

В социальных сетях были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Документы не содержат конкретных планов боевых действий - как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в документах, например, говорится о потребностях украинской армии по состоянию на 1 марта. На одном из слайдов документа, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли от 16 до 17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в Twitter и в широкодоступной в стране-агрессоре России платформе Telegram с более полумиллиардом пользователей. Представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это не удалось.

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