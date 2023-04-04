"Украинцы вернут Закарпатье и права": в Венгрии истерят из-за подготовки Украины к вступлению в НАТО

Петер Сийярто назвал возобновление работы комиссии Украина-НАТО "нарушением принципом единства Альянса".

В Венгрии истерят из-за возобновления работы комиссии Украина-НАТО / Коллаж фото УНИАН

В Венгрии закатили истерику из-за того, что свою работу возобновила комиссия Украина-НАТО. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал это "нарушением принципом единства Альянса".

"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в рамках НАТО, но мы примем участие во встрече в духе конструктива", - сказал Сийярто.

Он цинично добавил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока "украинцы не вернут венграм Закарпатье и их права, которыми пользовались до 2015 года".

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"НАТО не участвует в войне по соседству с нами и что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией", - добавил Сийярто.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии запретило доставку и транзит оружия через свою территорию для помощи ВСУ. Орбан объясняет это решение тем, что в Венгрии не желают "спровоцировать кого-то" сделать мишенью населенные пункты Украины, где проживают этнические венгры.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Венгрия должна определиться, с кем она: либо с украинцами, либо с российскими агрессорами. Зеленский во время обращения к Евросовету отметил, что Украину в ЕС прямо поддерживают некоторые страны, с другими можно найти общий язык, и только Венгрия должна определиться, она с Украиной или со страной-агресором РФ.

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