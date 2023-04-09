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Армия РФ снизила темпы наступлений по всей линии фронта, снарядный голод усиливается - ISW

Анна Ярославская
9 апреля 2023, 07:40 обновлено 9 апреля, 07:46
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Наступление РФ на Авдеевку "захлебнулось". Кроме того, враг все еще не контролирует Марьинку, несмотря на то, что превратил город в руины.
Война в Украине
Атаки захватчиков направлены на отвлечение и рассредоточение украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления / Фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российская оккупационная армия ведет бои по всей линии фронта, но наступательный потенциал врага продолжает снижаться. Армия страны-агрессора начала использовать артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности на поле боя. Речь идет о плохих навыках России в наведении на цель, недостаточных возможностях наземного нападения и низкой доступности оккупантам авиации та территории Украины. Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны.

Текущие атаки захватчиков направлены на отвлечение и рассредоточение украинских сил, чтобы помешать началу контрнаступления.

Аналитики приводят заявление главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко от 8 апреля о том, что россияне нигде не продвигаются всерьез. Кроме того, темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях на одних участках несколько снизились, а на других - совсем остановились.

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Офицер отметил, что наступление РФ на Авдеевку "захлебнулось", и указал, что враг все еще не контролирует Марьинку, несмотря на то, что превратил город в руины.

В отчете также говорится о том, что один из российских военных блогеров утверждал, что темп наступательных операций вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк снизился за последние сутки, и указал, что войска РФ пытаются продвинуться хотя где-нибудь.

Специалисты добавляют, что оккупанты, чтобы компенсировать ключевые недостатки в боевой способности, в значительной степени возлагают надежды на артиллерию.

Накануне коллаборант и террорист Александр Ходаковский сообщил, что командование государства-агрессора решило прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на участки фронта, где такие наступательные действия практически не ведутся. Нехватку артиллерии на передовой он частично связал с подготовкой украинского контрнаступления.

В ISW считают, что заявление Ходаковского указывает на то, что российское командование должно строго расставить приоритеты в поставках боеприпасов.

Аналитики отмечают, что россияне с помощью артиллерии применяют тактику сравнивания с землей населенных пунктов перед тем, как начать наземные атаки. Таким образом оккупанты компенсируют необходимость проведения эффективных пехотных атак или нанесения авиаударов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, а также могут не подвергать свои самолеты и пилотов риску поражения украинской ПВО.

Как сообщал Главред, с начала полномасштабного военного вторжения в Украину российские оккупанты в три раза уменьшили количество используемых снарядов. Как заявил военный эксперт Петр Черник, большую часть собственных снарядов россияне либо уже выстреляли, либо ВСУ взорвали их склады с боеприпасами.

В январе военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что запасы боеприпасов в арсеналах российских оккупантов практически исчерпаны. Из этого логично следует, что уже в ближайшие месяцы враги почувствуют снарядный голод.

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