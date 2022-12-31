Петр Черник отметил, что большую часть собственных снарядов россияне либо уже выстреляли, либо ВСУ взорвали их склады с боеприпасами.

Военный эксперт объяснил, почему у врагов "снарядный голод" / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину русские оккупанты в три раза уменьшили количество используемых в ежедневных боях с оккупантами. Об этом заявил известный военный эксперт Петр Черник сообщил в эфире единого телемарафона.

"На сегодняшний день война до сих пор на 95% является войной артиллерии. Действительно, "снарядный голод" в Российской Федерации начался, но он не является максимально критичным. В начале этой войны россияне имели в пределах от 15 до 20 млн снарядов различных калибров", - сказал он.

При этом специалист упомянул, что на складах американской армии, к примеру, которые в начале 2022 года накопили в арсеналах только 2,5 млн снарядов.

Черник отметил, что большую часть собственных снарядов россияне либо уже выстреляли, либо ВСУ взорвали их склады с боеприпасами.

"Производить могут в пределах до 125 тысяч снарядов в месяц. Классический артиллерийской летний огневой вал – это 60-80 тысяч снарядов в день. Так что это двухдневная норма", − пояснил эксперт.

Специалист пояснил –на данный момент русские оккупанты в боях с ВСУ каждый день используют по меньшей мере в три раза меньше боеприпасов – от 18 до 20 тысяч.

"Вместе с тем с нашей стороны показатель не более 7-7,5 тысяч. Но мы кратно преобладаем их по целеполаганию, то есть по качеству. То есть мы в зоне стратегического огневого превосходства", - подытожил эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

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