Роман Свитан говорит, что сложная ситуация у русских оккупантов не только со снарядами, но и с другими видами боеприпасов.

Военный эксперт спрогнозировал, когда у врагов наступит снарядный голод / фото скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Запасы боеприпасов в арсеналах войск русских оккупантов практически исчерпаны на данный момент. Из этого логично вытекает, что уже в ближайшие месяцы враги почувствуют снарядный голод. Об этом рассказал известный военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире телемарафона.

"Россияне в течение ближайших нескольких месяцев будут выходить по всем типам вооружений на так называемый голод - боеприпасный, ракетный, голод определенных типов вооружений. Голод ‒ когда им приходится работать "с колес". Когда складские запасы выбраны до нуля, боевые задания выполняются с помощью тех средств поражения, которые произвела промышленность сейчас", - рассказал специалист

Свитан говорит, что такая ситуация не только со снарядами, но и с другими видами боеприпасов.

"Тех же ракет они могут производить в районе 30-40 в месяц и не более того. Поэтому они либо по 1-2 ракеты в день будут отстреливаться, либо собирать месяц или два, чтобы собрать волну 70-100 ракет", ‒ подытожил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война России и Украины

Напомним, ранее в интервью Главреду военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил - после того, как украинские войска освободили Херсон, российские оккупанты больше не смогут снабжать из Крыма свои войска, которые сейчас находятся в Запорожской области.

До того сообщалось, что Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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