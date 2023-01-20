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Атака на окопавшегося врага: в Пентагоне оценили перспективы контрнаступления ВСУ

20 января 2023, 11:32
Ситуацию на поле боя обсуждали главком ВСУ Валерий Залужный с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли в Польше.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ могут пойти в наступление, не исключают в Пентагоне / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Ситуация на линии фронта обсуждалась в ходе недавней встречи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в Польше.

Об этом полковник армии США, спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер рассказал в интервью Сurrenttime.

"Залужный и Милли действительно встретились 17 января, впервые лично после нескольких разговоров за последний год. И, как делают это двое военных, они сидели за столом над картой, ведя достаточно предметное обсуждение", - сообщил он.

Оценивая ситуацию на поле боя, он обратил внимание на то, что она остается неподвижной.

"Вы знаете, что на востоке есть очаги ужасных боев в Бахмуте и близ Кременной, где и россияне, и украинцы продолжают наступление. Но сейчас фронтовые линии, в общем-то, статические, и через них ведутся стрелковые бои и артиллерийские", - подчеркнул американский военный.

Он считает, что наибольшим вызовов является то, что россияне уже успели "окопаться" на захваченных территориях Украины.

"Они создали оборону, траншеи и препятствия. Это, в свою очередь, обеспечит достаточно ощутимые трудности для украинских сил. Когда ты сражаешься в армии, тебе гораздо легче, когда ты стоишь на оборонительных позициях. Когда вы окопались, вы можете сразиться с фиксированной позиции, если сравнить с движением навстречу. Поэтому перед украинцами сейчас встала задача: бороться, наступая на окопавшегося врага", - добавил Батлер.

Ранее Алексей Данилов заявил о том, что в 2023 году начинается украинский наступательный этап войны в освобождении оккупированных российскими войсками земель.

В то же время, как отмечает Данилов, 2023 год будет характеризоваться наступательной войной.

Также секретарь СНБО сказал, что следующий - четвертый - этап войны будет касаться "справедливости и возмездия".

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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