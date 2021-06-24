Автор курсовой на "еб**м украинском языке" из Харькова загремела в больницу / Скриншот с видео

Харьковская студентка Маргарита Мальцева, которая в соцсетях пожаловалась, что ей приходится писать курсовую работу на "еб**ем украинском языке", попала в больницу.

На работе девушка оформила больничный отпуск, так как "перенервничала", пишет Telegram-канал.

"Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы", – пожаловалась Маргарита.

В то же время она заверила, что ей уже полегче. По ее словам, сегодня капельницы ей уже не понадобились.

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