Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу

Угодившая в языковой скандал харьковская студентка Маргарита Мальцева лежит в стационаре.
Харьковская студентка Маргарита Мальцева, которая в соцсетях пожаловалась, что ей приходится писать курсовую работу на "еб**ем украинском языке", попала в больницу.
На работе девушка оформила больничный отпуск, так как "перенервничала", пишет Telegram-канал.
"Я перенервничала 18 июня и на следующий день попала в больницу. Нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы", – пожаловалась Маргарита.
В то же время она заверила, что ей уже полегче. По ее словам, сегодня капельницы ей уже не понадобились.
Языковой скандал со студенткой из Харькова
- Напомним, в Харькове 22-летняя студентка выругала украинский язык из-за того, что пишет на нем курсовую работу. В Instagram девушка опубликовала скандальное видео, в котором рассказала о том, что ее "ущемляет украинская власть".
- Позднее стало известно, что она беременна (до декрета ей осталось всего два месяца). При этом на работе девушку заставляют написать заявление об увольнении по собственному желанию.
- В ее профиле указано, что девушка учится в нескольких учебных заведениях, а также "учит школьников и защищает природу".
Автор: Диана Беловодская