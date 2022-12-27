Бедность, безработица и рост криминала: украинцев ждет тяжелое время после войны – Золотарев

Сейчас нам помогают средствами зарубежные партнеры, однако после войны или в случае ее замораживания материальные вливания могут прекратиться.

Золотарев предупредил, что украинцев ждет тяжелое время после войны/ Главред, УНИАН

После окончания войны для украинцев испытания не завершатся. Придется столкнуться с последствиями – серьезным падением уровня жизни, ростом безработицы и как следствие – ростом уровня криминала.

Сейчас наша страна получает помощь от западных партнеров, что позволяет экономике удерживаться на плаву. Об этом рассказал директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"(Нас ждет – ред.) двукратное падение уровня жизни. Сейчас есть позитивные новости – несмотря на блокирование Венгрией, ЕС всё-таки выделяет нам средства. Но ежемесячная потребность Украины – около пяти миллиардов долларов. Дают нам немного меньше, но как-то концы с концами сводим", – говорит эксперт.

Однако если войну поставят на паузу и боевые действия будут заморожены, то Украине могут сказать – "Выживайте сами".

"Тогда от очень многих привычных вещей в социальном плане – вопросов, касающихся образования, денежной помощи – придется отказаться, включая вопросы послевоенного восстановления", – говорит Золотарев.

Сейчас для людей, которые из-за развязанной Россией войны потеряли крышу над головой, строят модульные городки. Однако в дальнейшем, учитывая текущее состояние экономики, Украина не потянет вопрос восстановления жилья, отмечает эксперт.

"Военные расходы (а сегодня это более 30% госбюджета), пока существует Россия, мы сократить не сможем. К сожалению, даже в вопросах разминирования деоккупированных территорий, чтобы можно было их использовать в аграрном секторе, нужно время и деньги. Причем немалые деньги и, в конце концов, техника", – пояснил он.

Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что придется столкнуться с бедностью, безработицей и другими последствиями войны.

"Безработица и рост бедности будет вести к росту криминала, появлению группировок, когда жить станет не только намного беднее, но и опасно. Через это проходили очень многие страны в послевоенный период, и к этому нужно готовиться и нам", – сказал эксперт.

Ранее Золотарев отмечал, что США оказывают Украине такую военную помощь, чтобы она не проиграла в войне и могла сдерживать Россию. Однако это не тот объем, который дал бы нашему государству возможность для военной победы с возвращением своих территорий. Эксперт считает, что США заинтересованы не столько в быстрой победе Украины, как в медленной политический трансформации России.

Также Золотарев рассказывал, что, учитывая масштаб разрушений после ударов российских оккупантов, восстановление энергосистемы Украины может занять не месяцы, а годы. По его словам, в Украине нет ни одной генерирующей, распределительной электроподстанции, по которой бы оккупанты не наносили удары.

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