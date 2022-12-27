"Варят лягушку на медленном огне": США дают Украине оружие не для возвращения территорий – эксперт

США заинтересованы не так в быстрой победе Украины, как в медленной политический трансформации России. Они боятся, что в РФ в истерике нажмут "красную кнопку".

США дают Украине оружие не для возвращения территорий, а для сдерживания РФ, считает Золотарев/ Defense.gov John Hamilton, УНИАН

Соединенные Штаты предоставляют Украине такую военную помощь, чтобы она не проиграла в войне и могла сдерживать Россию. Однако это не тот объем, который дал бы нашему государству возможность для военной победы с возвращением своих территорий.

То, что Украине начали давать системы ПВО, уже позитивный шаг. Однако мы до сих пор не получили боевой авиации, серьезной современной бронетехники, средств радиоэлектронной борьбы и ракет большой дальности. Об этом рассказал директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду.

"Пока у меня складывается стойкое ощущение, что стратегия США заключается в том, чтобы постепенно, не допуская того, чтобы ситуация вышла из-под контроля и в приступе истерики кто-то нажал на "красную кнопку", довести Россию до политической трансформации", – отмечает эксперт.

Однако Украине за такое промедление приходится платить очень высокую цену, отмечает он.

"С точки зрения США, варить лягушку на медленном огне вполне оправдано, но за это приходится платить разрушением экономики Украины, гибелью украинских граждан. Это – слишком большая цена", – сказал Золотарев.

Характер военной помощи США говорит о том, что Вашингтон больше нацелен на сдерживание РФ, а не на то, чтобы Украина смогла отвоевать Крым и Донбасс через пол года или год.

"Мы слышали громкие слова насчет ленд-лиза, который Байден эффектно подписал 9 мая, но где он? Безусловно, это колоссальный объем военной помощи, но к континентальной войне никто оказался не готов. В том числе, и союзники США по НАТО", – добавил эксперт.

Помощь Украине от США

23 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов. Как сообщает пресс-служба Белого дома, для Украины предполагается 800 млн долларов. Также в документе зафиксировано продление запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.

Посол в США Оксана Маркарова заявила, что после выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе американские парламентарии усилили работу по помощи Украине. Речь идет о законопроекте о привлечении преступников РФ к ответственности в США, финансовой помощи Киеву на сумму $45 млрд., увеличение полномочий прокурора по вопросам конфискации российских активов и других аспектах. Украина работает над тем, чтобы получить больше ЗРК Patriot.

При этом российский оппозиционный деятель, титулованный шахматист Гарри Каспаров заявил, что в американской администрации до сих пор идут дискуссии по мирному урегулированию войны России против Украины за счет украинских территорий.

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