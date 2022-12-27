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Младенец застрелен в голову: в оккупированной Макеевке расстреляли семью из 8 человек, из них 4 – дети

27 декабря 2022, 10:18
По предварительным данным, к массовому убийству причастны оккупанты из ЧВК "Вагнер", которые ранее были судимы.
Макеевка
В оккупированной Макеевке расстреляли семью из 8 человек, среди них четверо детей/ ua.depositphotos.com, v-variant.com.ua

В оккупированной Макеевке неизвестные расстреляли семью из восьми человек. Среди погибших четверо детей 1, 8, 9 и 16 лет. Семью убили выстрелами, в том числе и в голову.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. Трагедия произошла 26 декабря, позже стало известно, что так называемые правоохранительные органы псевдореспубликы "ДНР" якобы объявили план-перехват.

Сообщалось, что погибла семья ромов. Их убийцы украли у них автомобиль марки Skoda синего цвета, на котором и скрылись.

"У каждого погибшего много ранений, младенец был застрелен в голову. На месте происшествия нашли 40 гильз калибром 5,45", – отмечают пропагандисты.

Кроме авто Skoda убийцы украли из дома семьи также игровую приставку.

В соцсетях обнародовали список погибших:

  • Сергей Петрович, 1976 г. р.;
  • Зинаида Петровна, 1974 г. р.;
  • Рада Сергеевна, 1994 г. н.;
  • Дарья Николаевна, 1998 г. р.;
  • Фатима Сергеевна, 2006 г. н.;
  • Иван Федорович, 2013 г. н.;
  • Валентина Федоровна, 2014 г. н.;
  • Марк Петрович, 2021 г. р.

К убийству могут быть причастны члены ЧВК "Вагнер"

По предварительным данным, к массовому убийству в Макеевке могут быть причастны оккупанты из частной военной кампании "Вагнер", пишут российские Telegram-каналы.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский отреагировал на произошедшее и предположил, что здесь не обошлось без оккупантов, которых завербовали на войну против Украины из тюрем.

"Расстреляна семья из 8 человек, в том числе детей. Казалось бы, при чем здесь выпущенные из российских тюрем бандиты, насильники и убийцы, которым раздали оружие и отправили на Донбасс", – написал Казанский в Telegram.

Убийцами оказались ранее осужденные местные жители

В так называемом "МВД ДНР" сообщили, что уже задержали убийц. Отмечается, что ими оказались трое жителей микрорайона "Калининский", которые ранее были осуждены.

"По подозрению в совершении указанного преступления "правоохранители" по горячим следам" задержали трех ранее судимых жителей микрорайона "Калининский", которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, с целью хищения автомобиля и ценного имущества", – сообщили так называемые правоохранители псевдореспубликы.

Напомним, на Запорожье в селе Очерет Заря Пологовского района российские оккупанты убили всю семью вместе с малолетними детьми. Отца с двумя детьми они расстреляли, а мать после этого изнасиловали и задушили.

Ранее сообщалось, что в рядах наемников частной военной компании "Вагнера", владельцем которой является "повар Путина" Евгений Пригожин, проводят казни тех, кто вдруг на фронте передумал воевать. Так, двух оккупантов заставили копать себе могилу, а потом расстреляли и закопали там.

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