"Почему мы не можем дать танки Украине?": глава комитета Бундестага по обороне обвинила Шольца

ФРГ должна иметь долгосрочный план помощи Украине оружием и действовать на опережение, подчеркнула Штрак-Циммерман.

Глава комитета Бундестага по обороне раскритиковала Шольца/ Офис президента Украины, скрин

Германия должна заниматься долгосрочным и превентивным планированием предоставления военной помощи Украине. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она раскритиковала политику канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам оружия Киеву.

Штрак-Циммерман считает, что военную помощь нужно предоставлять превентивно и планировать это на несколько месяцев вперед, а не просто реагировать на запросы от Украины и давать по факту уже тогда, когда что-то просят. Об этом она сказала в интервью изданию RND, опубликованном во вторник, 27 декабря.

Она отмечает, что планировать предоставление военной помощи Германия должна в тесном сотрудничестве с украинской армией и партнерами по НАТО.

"Россия не перестанет терроризировать Украину. Германия должна разработать сценарий со своими партнерами по продолжению поддержки в ближайшие месяцы. Оружие должно доставляться превентивно туда, где уже возникают узкие места", – подчеркнула председатель комитета Бундестага по обороне.

Она настаивает на том, что Германия должна иметь стратегию оказания военной помощи, ведь просто откликаться на запросы от Украины, когда она о чем-то просит – это не долгосрочная стратегия.

Также она выразила несогласие с тем, что ФРГ не дает Украине танки. Такое решение она назвала недальновидным.

"Я так устала от оправданий, почему мы не можем поставить танки. Особенно когда слышу, что эти поставки означали бы особую провокацию России", – заявила Штрак-Циммерман.

По ее словам, неправильно прикрывать отказ от поставки танков страхом еще больше спровоцировать Россию.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Ранее немецкое издание FAZ опубликовало материал, в котором говорилось о том, что США выступают за поставки Украине немецких танков Leopard 2. Однако Берлину следует самостоятельно выдвинуть такую инициативу.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила информацию о том, что США поддерживают поставки Leopard 2 Украине. Теперь Штаты ожидают выполнения Берлином своих обязательств.

Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Берлин не давал обещаний Киеву относительно предоставления танков Leopard 2. Украина продолжает вести переговоры с Германией по этому вопросу.

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