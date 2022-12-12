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Мощные танки Leopard 2 для Украины: Кулеба объяснил, почему пока не удается получить машины

12 декабря 2022, 09:33
Украина продолжает вести переговоры с Германией по вопросу получения современных танков Leopard 2, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба, танки леопард
Германия не давала Украине обещаний по танкам Leopard-2, - Кулеба / Коллаж УНИАН, Bundeswehr/David Karafa

Официальный Берлин не давал обещаний Киеву о предоставлении танков Leopard 2. Переговоры с немецкой стороной продолжаются. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью ARD он рассказал о том, что сторонам удалось договориться, в первую очередь, по оборонительным системам – ПВО IRIS-T и зенитным установкам Gepard.

Однако, по словам дипломата, Берлином еще не принято решение относительно передачи Leopard 2. Обещаний по этому вопросу тоже не было.

"Такое решение еще не принималось, обещаний не давалось. Но мы работаем над этим", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в ноябре заявил, что Украина согласовала с ФРГ, Испанией и Соединенными Штатами механизм поставки западных танков.

По словам нардепа, стороны смогли устранить препятствия, которые мешали решить вопрос положительно.

Немецкое издание FAZ опубликовало материал, в котором говорилось о том, что США выступают за поставки Украине немецких танков Leopard 2.

Однако Берлине следует самостоятельно выдвинуть такую инициативу.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила информацию о том, что США поддерживают поставки Leopard 2 Украине. Теперь Штаты ожидают выполнения Берлином своих обязательств.

Смотрите видео ТСН - новый посол Украины в ФРГ призвал Берлин передать Киеву современные танки

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