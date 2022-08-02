Бесхребетные и лживые: Алан Бадоев обрушился на артистов-путинистов во главе с Киркоровым

Бадоев, россияне / https://ua.depositphotos.com/ и УНИАН

Известный украинский клипмейкер и продюсер Алан Бадоев говорит, что испытал глубокое разочарование, осознав, что работал ранее с бесхребетными, испуганными и лживыми людьми - русскими звездами. Об этом он заявил в интервью для немецкого издания KALTBLUT.

"На протяжении двух десятков лет мои работы занимали верхние строчки хит-парадов стран СНГ и России, в частности. Иногда первая десятка клипов состояла полностью из моих работ. Так было, и это было частью моей жизни. Но война не оставила мне выбора. Более того, люди, россияне, все те артисты, с которыми я работал, все они не оставили мне выбора", – высказался клипмейкер.

До начала полномасштабной войны Бадоев действительно сотрудничал со многими музыкантами, которые после 24 февраля проявили свою пропутинскую позицию. Среди них: Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и т.д. Режиссер признал свою ошибку и пообещал больше никогда ее не повторять.

"Я пережил сначала шок, страх, а затем глубокое разочарование. Ведь по сущности люди, для которых я творил, оказались бесхребетными, испуганными, а иногда и лживыми. Когда в твою страну прилетают бомбы, когда погибают твои друзья, ты не можешь быть в стороне. Ты должен быть на стороне правды! Глава работы с русскими артистами завершена, они не стоят моих работ и той любви, без которой я не могу создавать. Сегодня передо мной более глобальные цели и задачи", – высказался клипмейкер.

Напомним, ранее украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине ради сохранения карьеры в РФ.

До того певица Оля Цибульская также рассказала про самый большой каминг-аут украинского шоу-бизнеса, который произошел благодаря войне в Украине.

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