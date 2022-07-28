Бесконечность без конечностей: экс-боевик "ЛДНР" поплакался в Сети на тяжелую жизнь

Оккупанты, водка / Rod Canfield World Armies / flickr.com

Житель из Донецкой области в 2014-м предал Украину и воевал против украинской армии на стороне оккупантов среди боевиков "Л/ДНР". Тогда же он стал инвалидом, потеряв обе нижнее конечности – и понял, что "матушке России" больше не нужен. Ролик, в котором коллаборант жалуется на свою тяжелую жизнь, был опубликован в Сети.

"Я сам из Марьинки. Проводил эвакуацию Марьинки, Красногоровки, проводил "референдум". И с первых дней я всегда на передовой. Так случилось, что я остался инвалидом первой группы. Нам назначили пенсию в размере 3200 рублей. Как на нее можно прожить, если я снимаю жилье за 4 тысячи рублей?", ‒ со слезой в голосе говорит он на камеру.

Он возмущается, что не может ни обеспечить своего ребенка, ни себя самого.

"У меня маленький ребенок, который просит, чтобы я ему купил клубнику, мороженое. А за что я ему куплю, если у меня пенсии не хватает жилье оплатить? У меня на еду практически денег не остается. Спасибо родственникам, что они меня хоть кормят еще", ‒ говорит коллаборант.

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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