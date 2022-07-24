Нет рук, но есть водка: оставшийся без конечностей оккупант "обмыл" медаль и призвал дальше воевать

Оставшийся без конечностей оккупант "обмыл" медаль и призвал дальше воевать/ Rod Canfield World Armies / flickr.com

Российский оккупант, который после жестоких боев с ВСУ остался без рук, даже не смог самостоятельно "обмыть" полученную от командования оккупантов. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах довольно молодой агрессор без рук и с перемотанной головой празднует в узком кругу семьи и друзей получение медали.

Женщина, которая снимала видео, по-видимому, его мать, любуется сыном со словами "Умница моя". Друзья, у которых руки остались, тоже радуются и аплодируют, пожимая культю – все, что осталось от его правой руки.

Более того, оккупант еще додумался поднять тост за войну с рефреном – "надо идти вперед и все будет хорошо".

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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