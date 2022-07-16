Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФ

Бойцы ВСУ уничтожили командира десантно-штурмовой роты, старшего лейтенанта Вячеслава Есипова.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного командира российских оккупационных войск.
Об этом офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил в своем Telegram.
При этом он также опубликовал фото ликвидированного рашиста.
По данным Штефана, бойцы ВСУ уничтожили командира десантно-штурмовой роты, старшего лейтенанта Вячеслава Есипова.
"Сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штирлиц.
Читайте такжеГруз 200 для Курил: украинский спецназ "покрошил" подразделение оккупантов под Славянском
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
Читайте еще:
- ВСУ сорвали вражескую разведку боем под Славянском: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте
- Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС
- Чтобы подобраться к Славянску и Краматорску, РФ будет штурмовать еще 2 города – разведка Британии