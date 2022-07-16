Бойцы ВСУ ликвидировали командира штурмовой роты "элитных" войск РФ

ВСУ уничтожили офицера РФ Вячеслава Есипова / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного командира российских оккупационных войск.

Об этом офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщил в своем Telegram.

При этом он также опубликовал фото ликвидированного рашиста.

По данным Штефана, бойцы ВСУ уничтожили командира десантно-штурмовой роты, старшего лейтенанта Вячеслава Есипова.

"Сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - добавил Штирлиц.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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