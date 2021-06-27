Без обещаний и сроков: в ФРГ осторожно ответили Зеленскому по членству в ЕС и НАТО

В Германии ответили на вопросы Владимира Зеленского / pixabay

Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы президента Владимира Зеленского, которые он задал в ходе видеообращения по поводу возможности вступления Украины в ЕС и НАТО.

В ходе дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Зеленые") просмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины, сообщает Немецкая волна.

Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.

По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе.

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Кроме того, Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.

Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.

"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии и поставил вопрос о членстве Украины в НАТО и ЕС.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - поинтересовался он.