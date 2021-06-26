Зеленский поставил перед кандидатами в канцлеры ФРГ вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский обратился к кандидатам на должность Федерального канцлера Германии.

Как подчеркнул он в ходе панельной дискуссии на тему Роль Германии в мире, организованной Мюнхенской конференцией по безопасности, видение будущего федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично, сообщает пресс-служба главы государства.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - поинтересовался он.

Кроме того, он напомнил, что сейчас к украинской границе стянуты около 100 тыс. российских военнослужащих. Европейские лидеры поддерживают предоставление Украине гарантий безопасности, однако Украина не является членом НАТО.

"Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - спросил президент.

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Также Зеленский поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке проекта Северный поток – 2, в частности - укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тыс. погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома – является ли все это достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - спросил он и поблагодарил за честные ответы.

Добавим, что участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

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Ранее Владимир Зеленский 7 июня во время переговоров с главой США Джо Байденом предложил Вашингтону создать конкретный и пошаговый план интеграции Украины в НАТО.

14 июня Зеленский заявил, что Байден должен четко ответить на вопрос, видят ли на Западе Украину в НАТО, и когда Киев получит ПДЧ.

После саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 июня, в НАТО сказали, что Украина интегрируется в блок безопасности Запада на основании ПДЧ. Однако когда конкретно Киеву предоставят такой план, в организации не уточнили.