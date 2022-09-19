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Бежать или сдаваться в плен: Зеленский рассказал, как оккупантам получится выжить

19 сентября 2022, 21:31

Коллаборанты не стоит надеяться на убежище в РФ, ведь туда их могут не пустить.

Владимир Зеленский
У оккупантов есть два способа, как выжить / president.gov.ua

В Харьковской области украинские военные мощно контрнаступают, а у российских оккупантов есть лишь два варианта, как выжить - бежать или сдаваться в плен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такие же советы он дал и коллаборантам.

"Харьковская область — стабилизируем ситуацию, держим позиции. Крепко. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют. Что ж, а мы предупреждали — вариантов у российских военных в Украине только два: бегство с нашей земли или плен. У коллаборантов варианты схожи", — сказал Зеленский.

Однако коллаборантам не нужно рассчитывать на то, что они найдут убежище в России, ведь туда их просто могут не пустить.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Другие новости:

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