Российские оккупанты в ловушке, у них уже не появится мотивация - Андрусив

В российской армии скоро начнутся протестные настроения / Коллаж фото Reuters

Украинские военные пошли в успешное контрнаступление. В результате боевых действий оккупанты понесли огромные потери не только в технике, но и в личном составе. Успехи ВСУ загнали их в ловушку, в которой российские военные уже не смогут найти мотивацию. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в ВСУ.

Он добавил, что оккупанты постоянно теряют боевой дух.

"На данном этапе потеря боевого духа в российских войсках приводит к тому, что они не хотят эффективно осуществлять боевых операции ... Их самолеты взлетают, где-то отстреливаются и летят прочь, потому что все хотят жить. У россиян уже нет мотивации за что-то бороться, чего-то достигать. Чтобы они появилась, они должны достичь какого-то невероятного успеха на фронте. А они уже оказались в такой ловушке, когда это просто невозможно, потому что им физически не хватает сил", - сказал Андрусив.

Он также отметил, что не смотря на низкий боевой дух, оккупанты еще далеки от того, чтобы появились протестные настроения и отказ воевать.

"Русский народ всю свою жизнь жил с царями, и для него воля царя - священная. Этот принцип проявляется и в армии: командир сказал - будем выполнять, если не можем выполнить, или это был глупый приказ, значит, просто не повезло", - добавил Андрусив.

Бывший советник министра убежден, что сейчас только запустился процесс, когда власть в РФ начала выглядеть "слабой и лживой" и этот процесс будет набирать обороны.

"К весне, если мы сохраним тенденцию своего продвижения и не дадим россиянам добиться особых успехов, дойдет до того, что в России и ее армии начнет разворачиваться серьезная протестная активность", - отметил Андрусив.

Ранее Андрусив пояснил, что цифра потерь российских оккупантов в Украине, которую объявляет Генштаб, максимально близка к реальности. При этом он уточнил, что эта цифра не всегда учитывает погибших из "ЛНР" и "ДНР", однако обычно их гибнет больше, чем фиксируют ВСУ.

Также он убежден, что российские оккупанты больше не имеют сил для ведения активных наступательных действий. Они пытаются создавать иллюзию каких-то успехов на фронте и будут атаковать ради этого маленькие деревни, выдавая их захват за очень большие победы на фронте.

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