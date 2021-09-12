Блокирование смартфонов в оккупированном Крыму: в Xiaomi дали первый комментарий

В компании Xiaomi прокомментировали работу устройств в Крыму

Китайский гигант Xiaomi, производящий мобильные телефоны, отреагировал на информацию о том, что его смартфоны блокируются в захваченном Россией Крыму.

Как рассказали lenta.ru в компании, они не располагают информацией о блокировании своих устройств на временно оккупированной территории Украины.

"На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств", — заявили в Xiaomi.

В свою очередь в Роспотребнадзоре говорят, что информации от граждан о блокировках смартфонов китайского производителя Xiaomi в Крыму к настоящему времени нет.

"Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", — пояснили в ведомстве.

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Блокирование смартфонов Xiaomi в Крыму: что известно

Ранее сообщалось о том, что все чаще начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в регионах и странах, попавших под западные санкции. Речь идет об оккупированном Россией Крыме, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

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Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их устройств появляется предупреждение "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории".

Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.