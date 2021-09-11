В оккупированном Крыму смартфоны Xiaomi превращаются в "кирпичи": устройства блокируют

В оккупированном Крыму смартфоны Xiaomi превращаются в "кирпичи" / Униан

В последнее время все чаще начали появляться сообщения о блокировке смартфонов Xiaomi в регионах и странах, попавших под западные санкции. Речь идет об оккупированном Россией Крыме, а также Кубе, Иране, Сирии, Северной Корее и Судане.

Такую информацию обнародовало издание XDA-developers. Отмечается, что экспортная политика Xiaomi запрещает продажу смартфонов в упомянутых выше регионах. Очевидно, что Xiaomi таким образом начала борьбу с нелегально ввезенной продукцией.

Пользователи смартфонов публикуют в соцсетях сообщения о том, что на экранах их устройств появляется предупреждение "политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на указанной территории".

Однако сейчас отключены не все пользователи на указанных территориях, а лишь их часть.

"После нескольких дней использования пользователи в этих регионах не имеют доступа к своим телефонам, и они видят такое сообщение на экране блокировки", - пишет издание.

В оккупированном Крыму смартфоны Xiaomi превращаются в "кирпичи" / скриншот xda-developers.com

Напомним, 10 сентября Совет Европейского Союза утвердил решение продолжить еще на полгода персональные санкции в отношении физических и юридических лиц РФ, введенные в 2014-м году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе. Ограничительные меры будут применены в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц.