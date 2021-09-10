Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против РФ

Срок действия этих санкций истекал 15 сентября 2021 года.
Совет Европейского Союза утвердил решение продолжить еще на полгода персональные санкции в отношении физических и юридических лиц РФ, введенные в 2014-м году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.
"Совет ЕС сегодня решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", – говорится на сайте Совета ЕС.
В частности, действующие ограничительные меры предусматривают:
- запрет на поездки в страны – члены Евросоюза;
- замораживание активов;
- запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, которые попали под санкции.
Сообщается, что ограничительные меры будут применены в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц. Решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре – оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.
Как сообщалось ранее, 8 сентября послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
Санкции против причастных к оккупации Крыма и Донбасса
- Санкции Евросоюза против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины были введены в марте 2014 года и с тех пор продолжаются каждые полгода.
- В список, утвержденный в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.
- Последний раз перед этим их продлили до 15 сентября 2021 года.