Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против РФ

Санкции продолжат применяться в отношении 177 человек и 48 компаний. / gettyimages

Совет Европейского Союза утвердил решение продолжить еще на полгода персональные санкции в отношении физических и юридических лиц РФ, введенные в 2014-м году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.

"Совет ЕС сегодня решил продлить санкции, направленные против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года", – говорится на сайте Совета ЕС.

В частности, действующие ограничительные меры предусматривают:

запрет на поездки в страны – члены Евросоюза;

замораживание активов;

запрет на предоставление финансов или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам и субъектам, которые попали под санкции.

Сообщается, что ограничительные меры будут применены в отношении 177 физических лиц и 48 юридических лиц. Решение о продлении санкций было принято по письменной процедуре – оно вступит в силу после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Как сообщалось ранее, 8 сентября послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Санкции против причастных к оккупации Крыма и Донбасса