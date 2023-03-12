Боец ВСУ приехал танком с передовой на собственную свадьбу

Богдан Артемов сейчас защищает Украину в Бахмуте, поэтому, добраться до Черкасс было не так просто.

Свадьба бойца ВСУ / Суспильне

Боец ВСУ приехал на свою свадьбу на танке с передовой, а его невеста до последнего не знала, состоится ли торжество.

Богдан Артемов сейчас защищает Украину в Бахмуте, поэтому, добраться до Черкасс было не так просто, пишет Суспильне.

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"Накануне праздника пережил эмоции поострее. Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема выехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли - грязь. Машиной не проедешь. Товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле - мы застряли. И так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня танком через поле. Потом подобрали другие военные друзья. Ехал почти два дня. Там все переправы разбиты. Дороги тоже. Сейчас чувствую себя счастливым", - поделился жених.

Сейчас новоиспеченная пара может провести вместе 10 дней - именно столько продлится отпуск Богдана.

Свадьба бойца ВСУ / Суспильне

Напомним, ранее сообщалось, что в борьбе за свободу и независимость нашей страны погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк. Воин погиб, защищая город-крепость Бахмут. Роман родом из города Коломыя Ивано-Франковской области.

До того стало известно, что в боях за Украину погиб молодой украинский биолог и военный Бижан Шаропов. Он считался пропавшим без вести с апреля 2022 года. Точку в трагической истории поставил анализ ДНК.

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