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"Боевые козы - не боятся ни танков, ни россиян": в центре Киева весело скакали милые животные

17 февраля 2023, 12:12
На Софийской и Михайловской площади в последнее время часто можно увидеть коз Зиту и Миру, весело скачущих по сгоревшей русской технике.
Козы в центре Киева
Козы в центре Киева / коллаж фото ТСН

Киевлянин Валерий Марченко довольно часто выходит погулять в центр столицы, на Софийскую и Михайловскую площадь, со своими козами ‒ Зитой и Мирой. Его историю рассказал портал ТСН.

Как говорит мужчина, иногда он выходит гулять еще и с козлятами. Зита выходит на улицу в ошейнике, но без поводка. Такие же ошейники есть и у всех козлят, чтобы их можно было оттащить от куста либо безопасно перевести через дорогу.

"Козочек продаю, потому что много мне их не надо, не прокормлю. У покупателей спрашиваю, для чего берут. Если ради молока – продаю. Моя Зита – коза полтавской породы. Их еще называют "полтавками". Ее молоко не имеет неприятного козьего запаха, жирное. Зимой коза много молока не дает – 2 литра, не больше. А с апреля по июль, когда появляется сочная растительность, наша Зита дает 5 литров молока. Дою ее сам или сын помогает. Молоко пьем и продаем желающим", – рассказывает Марченко.

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Он говорит, что было трудно прокормить коз в марте и апреле 2022 года ‒ в центре мегаполиса и под взрывы ракет русских оккупантов. Мира в то время еще была совсем козочкой. И приходилось искать продукты повсюду.

  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН
  • Козы в центре Киева
    Козы в центре Киева ТСН

"По-разному бывало. Помогали соседи, приносили очистки от картофеля, свеклы и капусты. Козы такое любят. А еще они не боятся воздушных тревог — привыкли к ним. Ждут пока перестанет реветь сирена, а потом уже готовы идти на прогулку. Зита и Мира любят гарцевать по сожженным российским танкам, которые выставлены на Михайловской площади. Могут и на башню залезть, грызть там что-то. Я часто говорю прохожим, что это наши боевые украинские козы, которые не боятся ни танков, ни россиян", — подытожил Марченко.

Напомним, летом прошлого года, во временно оккупированном селе Конские Раздоры (Запорожская область) буйная коза поневоле серьезно ранила нескольких российских оккупантов.

Животное ненароком задело их гранаты-растяжки, которые враги установили на территории местной сельской больницы. Там тогда размещалось, по предварительной версии, около сорока русских оккупантов.

В феврале 2023 года волонтер Денис Христов вывез из прифронтового села Карловка, что на Донетчине, местного фермера – причем со всем его скотным двором (71 козой, 45 кур, двумя кошками и собакой).

"Благодарю всех за донаты и поддержку. Признаюсь, удовольствие не из дешевых заказать такую фуру. Но еще дороже мне стало бы, если бы этот 15-тонник застрял в поле. Слава Богу все вырулили", — рассказал волонтер.

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