Рогатая мстительница: под Запорожьем коза подорвала растяжки и ранила группу оккупантов

Под Запорожьем коза подорвала растяжки и ранила группу оккупантов / ua.depositphotos.com

Во временно оккупированном селе Конские Раздоры (Запорожская область) буйная коза поневоле серьезно ранила нескольких российских оккупантов. Животное ненароком задело их гранаты-растяжки, сообщают представители Главка украинского Минобороны.

Как отмечается, такая ситуация произошла на территории местной сельской больницы, в которой сейчас разместились около сорока русских оккупантах.

Чтобы устроить "круговую оборону" захватчики обустроили по периметру медицинского учреждения взрывные устройства в виде гранат-растяжек.

Но, вскоре с близлежащего пастбища зашла коза. Быстрыми движениями своих рогов она "обезвредила" несколько гранат. Сразу же случилась цепная детонация боеприпасов. И, несколько оккупантов получили тяжелые ранения разной степени тяжести.

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Напомним, ранее советник градоначальника Мариуполя Петр Андрющенко писал, что на руинах практически уничтоженного русскими войсками Мариуполя (Донецкая область) начали бороться с оккупантами украинские партизаны. По его словам, партизаны сожгли пять единиц российской техники и убили одного оккупанта.

"Мариуполь. Сопротивление. Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление от саботажа переходит в активную фазу", – написал Андрющенко.

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) партизаны ликвидировали двух российским военных.

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончили службу в армии оккупанта. После освобождения их может найдут, а может и нет", - рассказали участники подполья.

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