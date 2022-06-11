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"Чувствуют себя царьками": в Энергодаре партизаны ликвидировали обнаглевших захватчиков

11 июня 2022, 11:58

Местные жители "проредили" патруль оккупантов.

В Энергодаре партизаны ликвидировали обнаглевших захватчиков / скриншот

Во временно оккупированном Энергодаре партизаны ликвидировали двух российским военных.

Солдаты армии оккупанта патрулировали город, но их настигла кара от местных жителей, пишет "Телеграф".

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончили службу в армии оккупанта. После освобождения их может найдут, а может и нет", - рассказали участники подполья.

Источники издания отмечают, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

Читайте также"Сдохнет в муках": в Энергодаре партизаны устроили мощный взрыв в подъезде "народного мэра""В общем пьют, чувствуют себя царьками", - рассказывают о поведении оккупантов местные жители.

Отметим, что украинский спецслужбы, военные и партизаны провели успешную специальную операцию в Мелитополе, которая была направлена на поражение доставки огнестрельного оружия и боеприпасов в город и на другие захваченные Россией территории. Работа сопровождается колоссальными рисками для партизан, российские военные после каждой такой попытке проводят серьезные обыски. Но люди оказывают сопротивление и готовы рисковать.

Также сообщалось, что в Мелитополе украинские партизаны подорвали железнодорожные пути, по которым происходит снабжение рашистов.

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