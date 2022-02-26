Бои продолжаются, но Украина выстояла: Зеленский обратился к украинцам

Зеленский обратился к украинцам / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, бои продолжаются, но Украина выстояла.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия", - говорится в сообщении.

"Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел", - добавил он.

Зеленский добавил, что за Киев велась настоящая битва. Враг применил все: пакеты, истребители, беспилотники, артиллерию, диверсантов, десант.

"Оккупанты бьют по жилым кварталам из реактивной артиллерии, стараются уничтожить объекты энергетики, у них очень подлая тактика", - отметил президент.

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Он добавил, что украинский народ уже заслужил членство в Европейском союзе. По словам Зеленского, это и будет ключевым признаком поддержки нашей страны.

"Настало время принять окончательное решение о членстве Украины в Евросоюзе", - отметил глава государства и добавил, что обговорил этот вопрос сегодня с Шарлем Мишелем, Урсулой фон дер Ляйен и Эммануэлем Макроном.

При этом антивоенная коалиция действует - в Украину едет оборонительное оружие. Также Украине удалось достичь поддержку почти всего Европейского союза относительно отключения России от SWIFT.

"Надеюсь, что Германии и Венгрии хватит мужества поддержать это решение (отключения РФ от SWIFT, - ред.), - сказал Зеленский.

По словам президента, он принял решение о награждении званием Героя Украины посмертно инженера отдельного батальона матроса Виталия Скакуна. Ценой своей жизни он подорвал мост и помог остановить продвижение танковой колонны российских оккупантов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции. По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет оружие - поддержка от антивоенной коалиции.