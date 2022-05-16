УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с Украиной

16 мая 2022, 10:40

При всем при том, несмотря на предыдущие предположения разведчиков, белорусские войска еще не были непосредственно вовлечены в конфликт с Украиной.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается держать баланс между поддержкой РФ и желанием избежать прямого участия белорусских войск в российско-украинской войне ‒ чтобы страны Запада не обрушили санкциями его режим. Об этом говорится в очередном сообщении разведки Великобритании.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", ‒ говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что Беларусь в начале мая нынешнего года объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на польской границе.

"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций в Донбассе", ‒ говорится в отчете.

Но Пределы Беларуси использовали в качестве плацдарма для наступления на Киев и Чернигов, а также для того, чтобы совершать ракетные удары и воздушные вылеты на территорию Украины.

Читайте такжеВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – Жданов

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко высоко оценил мастерство, тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на совещании, посвященном гособоронзаказу на 2022 год.

Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили "разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск".

Белорусский диктатор неоднократно повторял название нашей страны в контексте воинской науки и выражал восхищение действиями украинских военных.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
Александр Лукашенко новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интригиГороскоп на неделю 16-22 мая: Львам – подсказки судьбы, Девам – долги, Рыбам – интриги Гороскоп на сегодня 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – врагиГороскоп на сегодня 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеЗа доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынке Анормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в УкраинеАнормальная жара и смерчи: синоптики рассказали, каким будет июнь в Украине "Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко
Поддержите Главред

Последние новости

10:53

Оккупанты позорно бегут с поля боя: контрнаступление ВСУ невозможно остановить - Денисенко

10:52

Оккупанты ударили по Одещине ракетами из стратегической авиации: 3 пострадавших, среди них ребенок

10:40

Кот из Бучи, который пробыл в плену оккупантов 80 дней, вернулся к хозяевам

10:40

Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с УкраинойВидео

10:35

"Не могу жить без родителей": на Киевщине 12-летний мальчик рассказал об ужасах оккупации в дневнике

Реклама
10:12

Из-за глупости командования потеряли сотни человек: в NYT рассказали о крахе оккупантов под Белогоровкой

09:35

Глава нацжюри от Украины на Евровидении-2022 оправдался за 0 баллов для Польши

09:33

ВСУ мощно ударили артиллерией по оккупантам на Херсонщине: у русских заметные потериВидео

09:16

Когда будет достаточно оружия: ВСУ пойдут в активное контрнаступление в середине лета – АрестовичВидео

09:11

Почему Путина скоро снесутмнение

09:00

"Бестолковое решение жюри": Сумская вмешалась в скандал с голосованием на Евровидении-2022

08:43

"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовВидео

08:41

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

08:32

Чернобаевка - 20: ВСУ юбилейный раз "накрыли" россиян под ХерсономВидео

08:29

Гороскоп на сегодня 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

08:10

"Уже не мачо, а хромая утка": Гудков рассказал, когда устранят ПутинаВидео

07:59

Глава Пентагона сообщил Резникову, о чем говорил с ШойгуВидео

07:25

Пытается забрать всю Луганщину, бросив позиции у Харькова: аналитики США озвучили следующие шаги РФВидео

06:37

"Путин не соглашается": в Минобороны назвали главную проблему в спасении воинов из АзовсталиВидео

06:31

Четыре причины, почему Путин не нажмет ядерную кнопкумнение

Реклама
05:00

ВСУ войскам Беларуси не по зубам: если Лукашенко нападет, он рискует потерять власть – ЖдановВидео

04:33

Как подготовить рис для вкусного и рассыпчатого плова: секрет от кулинара

04:06

Роспропаганда в шпагате: Анастасия Волочкова призналась в любви Путину

03:27

Один шаг Путина запустит Третью мировую: РФ и Запад по-разному воспринимают назначение ядерного оружияВидео

03:07

Не победой на Евровидении: чем больше всего гордится Стефания Олега ПсюкаВидео

02:55

Если у вас нет вытяжки: 4 способа избавиться от неприятного запаха на кухне

02:23

Князь тьмы станет дедушкой: младшая дочь Оззи Осборна объявила о беременности

02:23

Гороскоп Таро на неделю 16-22 мая: Девам – денежная удача, Скорпионам – счастливые моменты

01:55

В Украину идет рекордная для этого сезона жара: где и когда ударит +32

01:41

Муж Ирины Билык, за которого заступалась певица, анонсировал концерт в РоссииВидео

01:32

Какие города Украины станут объектом номер один для российских агрессоров - военный экспертВидео

00:51

Приметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:41

"Мурат из Украины": бывший муж замалчивающей войну Ани Лорак поддерживает Украину

00:37

Украинских активистов в Крыму "выкупают" у местных чиновников

00:31

Вооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской областиВидео

00:20

Зеленский назначил нового командующего Силами терробороны ВСУ

00:11

Какое сало совершенно не подходит для засолки: как его выбрать

15 мая, воскресенье
23:30

Звоните родным: в Луганской области вновь заработала мобильная связь

23:23

Борная кислота - залог шикарного урожая огурцов: как применять копеечное средство

23:17

В Украине сильно похолодает: синоптики назвали самый холодный деньВидео

Реклама
23:04

"Тупые курицы и петухи": Гордон жестко наехал на Киркорова, Баскова и КоролевуВидео

22:42

В НАТО признались, будут ли в дальнейшем предоставлять военную помощь Украине

22:18

Путин может аннексировать Донбасс, Херсонщину и Запорожчину и разразиться ядерной угрозой – ISWВидео

22:17

"Ад сошел на землю": на Азовстали погибло как минимум 15 женщинВидео

22:15

"Поставила не 10 баллов, а на десятое место Польшу": Ирина Федишин попала в новый скандалВидео

22:00

На зло России: в Польше призвали демилитаризировать Калининград

21:48

Путинский пропагандист Григорий Лепс абсурдно ответил Тине Кароль

21:48

Смерть либо крах планов: астролог рассказала, что несет Путину Кровавая Луна 16 мая 2022

21:47

ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии РоссииВидео

21:31

"Лжец и фашист": Гордон набросился на ЛукашенкоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять