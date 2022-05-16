Боится "ответки" и санкций: в британской разведке пояснили, почему Лукашенко не хочет воевать с Украиной

Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пытается держать баланс между поддержкой РФ и желанием избежать прямого участия белорусских войск в российско-украинской войне ‒ чтобы страны Запада не обрушили санкциями его режим. Об этом говорится в очередном сообщении разведки Великобритании.

"Президент Беларуси Лукашенко, вероятно, балансирует на грани поддержки российского вторжения и желания избежать прямого военного участия из-за риска западных санкций, мести украинцев и возможного недовольства белорусских войск", ‒ говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что Беларусь в начале мая нынешнего года объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на польской границе.

"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций в Донбассе", ‒ говорится в отчете.

Но Пределы Беларуси использовали в качестве плацдарма для наступления на Киев и Чернигов, а также для того, чтобы совершать ракетные удары и воздушные вылеты на территорию Украины.

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Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко высоко оценил мастерство, тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на совещании, посвященном гособоронзаказу на 2022 год.

Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили "разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск".

Белорусский диктатор неоднократно повторял название нашей страны в контексте воинской науки и выражал восхищение действиями украинских военных.

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