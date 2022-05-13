"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск Путина

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что события в Украине многому их научили.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко высоко оценил мастерство, тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом он заявил на совещании, посвященном гособоронзаказу на 2022 год.
Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что события в Украине многому их научили.
Он неоднократно повторял название нашей страны в контексте уроков и выражал восхищение действиями украинских военных.
Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили "разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск".
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Война России против Украины
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив ранее заявил, что продвижение войск России на рубежах Херсонской области заглохло, а на Харьковщине ВСУ могут отрезать тылы оккупантов. Российские войска выдохлись. Спустя 10 дней они, вероятно, перейдут к тактике "ползучей оккупации".
В Генеральном штабе сообщали, что силы обороны Украины проводят успешные тактические контрнаступательные действия в Харьковской области. Идет освобождение оккупированных населенных пунктов. На Изюмском направлении враг перешел в оборону.
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что государство вернуло контроль над своими границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – это граница с Россией. Классической охраны кордона пока нет, ситуация остается опасной.
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