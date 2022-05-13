"Учитесь у них": Лукашенко восхитился тактикой ВСУ против войск Путина

Лукашенко / сайт Президента РБ

Белорусский диктатор Александр Лукашенко высоко оценил мастерство, тактику и техническое оснащение бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом он заявил на совещании, посвященном гособоронзаказу на 2022 год.

Самопровозглашенный президент Беларуси сказал, что события в Украине многому их научили.

Он неоднократно повторял название нашей страны в контексте уроков и выражал восхищение действиями украинских военных.

Лукашенко отметил, что самыми эффективными со стороны ВСУ оказались мобильные группы, которые внезапно приближались к превосходящим силам противника и наносили "разительные удары, особенно по тыловым скоплениям войск".

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Война России против Украины

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив ранее заявил, что продвижение войск России на рубежах Херсонской области заглохло, а на Харьковщине ВСУ могут отрезать тылы оккупантов. Российские войска выдохлись. Спустя 10 дней они, вероятно, перейдут к тактике "ползучей оккупации".

В Генеральном штабе сообщали, что силы обороны Украины проводят успешные тактические контрнаступательные действия в Харьковской области. Идет освобождение оккупированных населенных пунктов. На Изюмском направлении враг перешел в оборону.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что государство вернуло контроль над своими границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – это граница с Россией. Классической охраны кордона пока нет, ситуация остается опасной.

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