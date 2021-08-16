Бросали в воду ради лайков: в Житомирской области дети жестоко издевались над собакой

Девочка вышвырнула собаку / скриншот

В Житомирской области, в селе Старый Солотвин, дети устроили зверские игры с собакой.

Как сообщила зоозащитница Ирина Мурга в Instagram, дети издевались над собакой ради лайков в интернете.

На кадрах, которые опубликовала Ирина видно, что дети бросают животное в воду и снимают это на камеру радуясь и смеясь.

По словам Ирины Мурги, девочка, которая так грубо обращается с животным, живет в пгт Коцюбинское, под Киевом.

"Первое, что мы сейчас сделаем — напишем заявление в полицию по факту пропаганды и жестокого обращения с животными! Также собираем всю информацию о том, что за собачка на видео и какова ее судьба после действий этих уродов (и той, что бросала и тех, что снимали видео)", — написала Ирина.

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В комментариях к видео люди требуют жестоко наказать и ответить за такие поступки подростков.

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Как ранее сообщал Главред, в Киеве в июне житель столицы в состоянии алкогольного опьянения выбросил собаку с 10-го этажа. Пса повезли в ветеринарную клинику, но по дороге он умер. В отношении хозяина открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 299 УК. Сначала владельца собаки отпустили, так как пес был жив, но позже уголовное дело было переквалифицировано.