Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

Мужчина дважды выстрелил в в свою собаку - пес погиб / УНИАН

В Одессе местный житель во время дрессировки совершил два выстрела из охотничьего ружья в свою собаку в момент, когда алабай отказался выполнять команды хозяина. Повреждения на теле, обнаруженные при экспертизе, свидетельствуют о сильной боли и страданиях собаки перед гибелью.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, о происшествии правоохранителям стало известно от случайных прохожих. Мужчина два раза выстрелил в своего алабая в тот момент, когда собака отказалась выполнять его команды во время дрессировки.

Читайте также"Мой пес, я его воспитал, я его и убью": в Киеве мужчина вышвырнул из окна собакуТруп собаки был найден во дворе частного домовладения. Эксперты установили, что повреждения принесли собаке сильные страдания перед смертью.

"Экспертиза показала: обнаружены на теле животного повреждения причиняли ему перед смертью сильную боль и физические страдания", - добавили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что подозреваемому в убийстве объявили подозрение по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного срока за жестокое обращение с животными.

Главред сообщал: в Киеве в июне житель столицы в состоянии алкогольного опьянения выбросил собаку с 10-го этажа. Пса повезли в ветеринарную клинику, но по дороге он умер. В отношении хозяина открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 299 УК. Сначала владельца собаки отпустили, так как пес был жив, но позже уголовное дело было переквалифицировано.