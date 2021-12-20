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"Будем знать расположение" Зеленский оценил угрозу переброски ядерного оружия в Беларусь

20 декабря 2021, 14:50
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Президент заявил об очередной информационной атаке со стороны России.

Встреча Владимира Зеленского с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировал заявление российской и белорусской сторон о возможность размещения Россией ядерного оружия в РБ.

Как подчеркнул он на брифинге по результатам саммита Люблинского треугольника Ивано-Франковской области, такими вещами "нельзя играться".

"Мы все живые люди, но, мне кажется, что какие-либо запугивания о миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали - про размещения ядерного оружия и на временно оккупированной территории Крыма. Сейчас мы слышим информацию и относительно Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играться", - заявил Зеленский.

Он добавил, что для Украины "это достаточно привычная ситуация очередной информационной атаки со стороны России".

"Мы будем точно знать, если так произойдет, где размещена часть ядерного оружия Российской Федерации", - уточнил он.

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Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.

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