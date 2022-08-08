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Будут собирать разведданные: РФ может провести "голосование на дому" на псевдореферендуме - ISW

8 августа 2022, 09:21

Сопротивление жителей Украины заставляет российские власти постоянно менять свои планы проведения "референдума" по аннексии захваченных территорий.

Мелитополь, российские военные
Оккупанты могут провести "голосование на дому" на псевдореферендуме / Фото УНИАН

Российская оккупационная администрация может ускорить подготовку к проведению псевдореферендумов по аннексии украинских регионов. В частности, оккупанты могут устроить поквартирный обход жителей временно оккупированных территорий. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на мэра Мелитополя Запорожской области Ивана Федорова.

По словам Федорова, сопротивление жителей Украины заставляет российские власти постоянно менять свои планы проведения "референдума". Оккупационная администрация запланировала один день голосования, но теперь рассматривает возможность семидневного "голосования из дома", в течение которого вооруженные российские военнослужащие будут ходить по домам и опрашивать жителей Мелитополя.

"Убрав возможность личного голосования и перейдя на поквартирные опросы, российские оккупационные власти расширяют свои возможности для прямого запугивания украинских мирных жителей. В этих усилиях нет необходимости подтасовывать результаты голосования в соответствии с желаемым Кремлем результатом, но они делают невозможным любой независимый надзор за ходом голосования", – говорится в сообщении.

Также ISW отмечает, что оккупационные власти могут превратить эти "опросы" в операции по сбору разведданных, чтобы отсеять украинскую оппозицию на оккупированных территориях.

"Удаление избирательных участков с личным присутствием снимает многие требования к бюрократам для укомплектования этих мест. Российские силы изо всех сил пытались набрать на эти должности людей из оккупированного населения. Голосование на дому также ограничивает возможности партизанских нападений на эти места", — сообщили в организации.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает отстаивать все свои территории, а пособников оккупантов, которые будут помогать нелегитимным "референдумам", обязательно накажут. По словам главы государства, если оккупанты проведут псевдореферендумы, любая возможность переговоров с Украиной и свободным миром будет закрыта.

Как сообщал Главред, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что проведение Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украины вряд ли поможет оккупантам удержать захваченные территории.

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