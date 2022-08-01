"Сейчас все будет однозначно": эксперт рассказал, признает ли Запад референдумы 11 сентября

Россия хочет во что бы то ни стало удержать под контролем Херсон и другие оккупированные территории / Людмила Денисова, facebook.com

Проведение Россией референдумов 11 сентября на оккупированных территориях Украины вряд ли поможет оккупантам удержать захваченные территории. Такое мнение в интервью Главреду высказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Мир и раньше не признавал российские референдумы, но тогда еще колебались. Сейчас все будет однозначно-это никоим образом им не поможет. Россия может аннексировать территории и хоть завтра принимать решение Госдумы, но это ничтожные решения и никто в мире их не признает, кроме сумасшедших друзей вроде сирийского диктатора Башара аль-Асада", - отметил Хара.

По словам эксперта, Россия уже закрепляется на тех территориях, но ужас на них наводят "Хаймарси", гаубицы и военный боевой дух наших военных, не оставляет шансов Путину, чтобы его войско закрепилось там настолько, чтобы мы не могли их оттуда выбить.

Тем более, как отмечает Хара, Херсон и другие города на юге имеют стратегическую ценность не только для Украины, но и для России.

В частности, контроль над Херсоном важен для России, потому что это позволит обеспечивать Крым водой в производственных целях. К тому же, это гипотетически создает сухопутную угрозу для Николаева и Одессы.

"Южное направление не менее сложное, чем восточное — там есть преимущества как с точки зрения ландшафта, так и, безусловно, прилегающие к Крыму территории будут важными, когда мы будем его освобождать. Возможно, это произойдет дипломатическим путем, возможно - военным, а, возможно, военно-дипломатическим. Поэтому мы должны граничить с Крымом и создать там все надлежащие условия для того, чтобы вернуть территорию, которая принадлежит украинскому народу.

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