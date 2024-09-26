"Будут стрелять - будут проблемы": будет ли у украинцев газ зимой

Большая часть газовой генерации Украины в принципе была уничтожена.

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Если РФ будет обстреливать газовую генерацию Украины, то будут проблемы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, какова сейчас ситуация с газовой генерацией и насколько она уязвима к российским атакам.

По его словам, в Украине большая часть газовой генерации в принципе была уничтожена.

"Что построено - не понятно, как и то, что еще будет построено. В некоторых регионах, районах могут быть проблемы с теплом зимой. И это может быть где угодно", - сказал Прокип в интервью Главреду.

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Он напомнил, что в течение прошлых шести месяцев Харьков остался без тепловой генерации. Были проблемы в Днепре, в 2022 году - в Ладыжине Винницкой области.

"Куда будут стрелять россияне, там могут быть проблемы. Они пытались пробовали делать это даже по Киеву в августе. Поэтому нельзя сказать, что где-то в Украине этого гарантированно не произойдет", - добавил Прокип.

Кто такой Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

Отключение света в Украине зимой - прогнозы

Многие эксперты и представители отрасли энергетики утверждают, что следующая зима для украинцев будет непростой. Эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная сказала, что основным фактором этого будут российские обстрелы, которые не прекратятся.

Накануне она также отметила, что довольно трудно прогнозировать что-то заранее, однако стоит быть готовыми к таким ситуациям, когда свет может быть только по четыре часа в сутки.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

Дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что страна-агрессор Россия пытается вывести из строя украинскую энергетическую инфраструктуру накануне зимы, чтобы оставить её в темноте и холоде. Западным союзникам необходимо активизировать предоставление ПВО для Украины.

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