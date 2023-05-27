Бунты в "ЛДНР": боевые зеки расстреливают вертухаев и с оружием бегут в РФ

Силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из оккупированного РФ Лисичанска дезертирах отряда "Шторм Z".

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Зеки РФ на Донбассе устраивают бунт / Telegram, Радио Свобода

В "ДНР" из военной части под Соледаром сбежали семь бывших заключенных, которых отправили на войну в Украину.

При этом трое из них якобы уже задержаны. Об этом сообщают пропагандисты ТАСС.

Кроме того, силовики Ростовской области получили ориентировку о сбежавших из оккупированного РФ Лисичанска ("ЛНР") дезертирах отряда "Шторм Z", об этом 161.RU сообщил источник в силовых структурах.

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Согласно документам, переданным в Ростовскую область из "ЛНР", дезертировавшие военнослужащие — бывшие заключенные.

Во время побега был убит сотрудник республиканского "МГБ". Информацию о введении в Ростовской области плана "Перехват" подтверждают и источники РВНП.

Уточняется, что из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков.

Во время побега был убит вертухай, военнослужащий из так называемого "министерства госбезопасности ЛНР".

Отмечается, что сбежавшие заключенные вооружены и скрываются на автомобилях. Дезертиров ищут уже и в РФ, силовики Ростовской области получили на них ориентировку.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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