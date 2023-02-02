"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробности

Зеленский заявил, что Россия пытается наступать, потому что еще имеет ресурс, но стратегический её проигрыш уже очевиден.

Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Она состоялась в двойном формате. Между президентом и членами Ставки был "особо значимый разговор". Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном видеообращении.

На Ставке обсудили наступление, к которому готовится РФ.

"Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки", – сказал Зеленский.

Вторую часть Ставки провели в узком формате. Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина не будет молча стоять в стороне, пока РФ будет пытаться наступать, военные будут давать отпор.

Он также отметил, что на данном этапе враг находится на той стадии, когда его стратегический проигрыш уже понятен, но оккупанты пытаются наступать, ведь имеют еще ресурс.

"Они ищут варианты, чтобы попытаться изменить ход войны и пытаются поставить на службу агрессии потенциал всех территорий, которые они пока контролируют ... Враг должен выйти из этой своей стадии значительно более ослабленным, чем они предсказывают для себя в худших сценариях. Это трудная задача для нас. Но мы должны его выполнить", – добавил Зеленский.

Угроза наступления России

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что оккупант Россия готовится к максимальной эскалации на войне против Украины. Согласно его прогнозу, захватчики к годовщине своего полномасштабного военного вторжения, которое состоялось 24 февраля 2022 года, попытаются показать своему населению "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Москва уже мобилизовала 500 тысяч солдат для войны против Украины. Захватчики к 24 февраля могут перейти к наступлению. Глава оборонного ведомства допустил, что россияне могут масштабно атаковать на двух направлениях – на Донбассе и юге Украины.

Военный эксперт Олег Жданов сделал прогноз, согласно которому агрессор РФ в феврале-марте собирается бросить в Украину 200-тысячное подготовленное войско оккупантов. Россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс. По мнению Жданова, от исхода этого сражения будут зависеть итоги всей войны.

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