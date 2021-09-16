Была абсолютно здоровой: выяснились детали трагической смерти школьницы в Полтаве

Девочка на здоровье не жаловалась и занималась в основной группе / скриншот: видео "Суспільне"

В Полтаве в школе у 10-летней девочки произошла клиническая смерть. Она вдруг потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни, а реанимационные мероприятия, проводимые учителями и медиками, не принесли результата.

Трагедия произошла 15 сентября, в лицее №33 Полтавы. Как рассказала директор учебного заведения Наталья Кикоть, девочке стало плохо во время урока физкультуры. До этого момента на здоровье она не жаловалась и занималась в основной группе, пишет "Суспільне".

Не реагировала на обращения и прикосновения

На спортивной площадке Полтавского лицея №33 15 сентября около 16 часов в 5-В класса был урок физкультуры. Во время занятия 10-летняя школьница потеряла сознание.

По словам учителя физкультуры лицея, визуальный обзор ребенка ничего не дал - девочка не реагировала на обращения и на прикосновения.

"Сразу вызвали медика, сообщили классную руководительницу, параллельно я начал отрабатывать элементы искусственного дыхания и непрямого массажа",- рассказал педагог.

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Именно он был первым, кто предоставил девочке домедицинскую помощь. Затем ее забрала "скорая".

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"15 сентября скорой помощью к нашему приемного отделения привезли девочку 10-лет в стадии клинической смерти. Девочкой занимались наши врачи-реаниматологи. Все возможно делали для того, чтобы вернуть ее к жизни. Но, к сожалению, зафиксировали биологическую смерть", — рассказали в больнице.

Жалоб на самочувствие не было

Известно, что девочка находилась в основной группе для занятий по физкультуре. Соответствующую справку в школу предоставляли ее родители, говорит директор лицея.

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"Сейчас следователи осуществляют досудебное расследование. Тело направлено в бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти", — сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

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