Бывшего зама Луценко назначили в МВД заместителем министра Монастырского

Евгений Енин / РБК-Украина

Кабинет Министров назначил Евгения Енина на должность первого заместителя министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Об этом речь идет в соответствующем распоряжении правительства.

Документ вступает в силу с 7 сентября нынешнего года. Евгений Енин с 15 апреля 2020 года занимал должность замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ранее, с 2016 по 2019 год, он был заместителем генерального прокурора Юрия Луценко.

Кроме того, в 2012-2016 годах Енин был советником посольства Украины в Италии. С 2005 по 2010 год работал секретарем посольства Украины в Молдове.

Читайте такжеКабмин уволил одного из главных соратников Авакова Антона Геращенко

Реклама

Напомним, ранее, во вторник, 13 июля, многолетний министр внутренних дел Арсен Аваков (он с 2014 года непрерывно занимал пост главы МВД),, подал заявление об отставке.

16 июля, Верховная Рада назначила новым министром внутренних дел нардепа из фракции Слуга народа - Дениса Монастырского

За его назначение проголосовал 271 депутат.

Позднее стало известно, что ранее уволенный с поста заместителя министра внутренних дел Антон Геращенко вернулся на работу в ведомство. И был назначен советником главы МВД Дениса Монастырского.