Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

Бывший мэр Кривого Рога отреагировал на смерть Павлова

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул считает, что смерть действующего мэра Константина Павлова не самоубийство. Также он рассказал, были ли у покойного враги, говорится в Telegram Украина 24.

Похоже, что Вилкул сейчас находится возле дома Павлова.

"Нечего даже рассуждать о варианте самоубийства. Не могло этого быть, не могло", - сказал Вилкул.

На вопрос журналистов были у Павлова враги он не ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.

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Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.