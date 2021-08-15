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Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

15 августа 2021, 21:41
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На вопрос журналистов были у Павлова враги он не ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой.

Бывший мэр Кривого Рога отреагировал на смерть Павлова

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул считает, что смерть действующего мэра Константина Павлова не самоубийство. Также он рассказал, были ли у покойного враги, говорится в Telegram Украина 24.

Похоже, что Вилкул сейчас находится возле дома Павлова.

"Нечего даже рассуждать о варианте самоубийства. Не могло этого быть, не могло", - сказал Вилкул.

На вопрос журналистов были у Павлова враги он не ответил, что это вопрос к полиции. Также добавил, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.

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Напомним, Главред писал о том, что в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

Юрий Вилкул новости Украины
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