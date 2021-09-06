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"Целый день ждет покупателей": в Киеве школьник продает свои поделки, сидя под супермаркетом

6 сентября 2021, 16:47
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Мальчик также принимает заказы на свои работы, которые довольно качественные и не такие уж и дорогие.

Мальчик занимается декупажем бутылок / Facebook Victoria Shevchuk

В Киеве возле одного из супермаркетов заметили школьника, который продает свои поделки. Судя по опубликованным кадрам, школьник увлекается декупажем бутылок.

"В то время, как другие дети живут свою беззаботную детскую жизнь, этот паренёк делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене", — сообщила киевлянка Виктория Шевчук, которая и опубликовала фото мальчика на своей страничке в Facebook.

Женщина добавила, что так мальчик сидит целый день возле одного из Киевских супермаркетов, ожидая покупателей.

"Заказ можно сделать и по телефону. В разговоре был не многословен. Публикую этот пост с его разрешения", — отметила женщина.

Цены на поделки приемлемые / Facebook Victoria Shevchuk

Украинцы в Сети были восхищены стремлением мальчика подзаработать, проявив свой талант.

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"Зато он научится зарабатывать и с умом тратить! Возможно откроет своё дело!", "Молодец парень, зарабатывает копейку трудом", "Умничка, дай бог тебе всего самого наилучшего", — писали в комментариях под постом.

Ранее Главред писал, что в Харькове от собственной матери спасли школьницу - девочка просидела взаперти 3 месяца. Тревогу забили педагоги школы, в которой так и не появилась девочка. Более того, они не смогли связаться ни с ребенком, ни с мамой.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Киева школьники
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