"Целый день ждет покупателей": в Киеве школьник продает свои поделки, сидя под супермаркетом

Мальчик занимается декупажем бутылок / Facebook Victoria Shevchuk

В Киеве возле одного из супермаркетов заметили школьника , который продает свои поделки. Судя по опубликованным кадрам, школьник увлекается декупажем бутылок.

"В то время, как другие дети живут свою беззаботную детскую жизнь, этот паренёк делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене", — сообщила киевлянка Виктория Шевчук, которая и опубликовала фото мальчика на своей страничке в Facebook .

Женщина добавила, что так мальчик сидит целый день возле одного из Киевских супермаркетов, ожидая покупателей.

"Заказ можно сделать и по телефону. В разговоре был не многословен. Публикую этот пост с его разрешения", — отметила женщина.

Цены на поделки приемлемые / Facebook Victoria Shevchuk

Украинцы в Сети были восхищены стремлением мальчика подзаработать, проявив свой талант.

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"Зато он научится зарабатывать и с умом тратить! Возможно откроет своё дело!", "Молодец парень, зарабатывает копейку трудом", "Умничка, дай бог тебе всего самого наилучшего", — писали в комментариях под постом.