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Части РФ у границ Украины выходят на позиции для возможного наступления - CIT

21 февраля 2022, 16:09
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РФ продолжает подготовку возможной операции против Украины, рассказали исследователи.

/ CIT

Россия формирует на границах с Украиной боевые порядки батальонных тактических групп.

В последние дни характер движения российской техники у границ Украины резко изменился. Если раньше гусеничную технику (танки, БМП, САУ) везли почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти везде, пишет Conflict Intelligence Team.

"Более того, зачастую это движение происходит в считанных километрах от границы. Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами, хотя последние и относятся к другому роду войск - больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и по всей видимости идет выход на исходные позиции для возможного наступления", - говорится в сообщении.

"Кроме того, новые свидетельства говорят о том, что некоторые российские солдаты (и контрактники, и срочники) у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого", - отметили исследователи.

"Также на территории центральной городской больница города Шебекино, всего в 5 километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области Украины. До сих пор мы видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе Крыма или в Беларуси", - сообщили исследователи.

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"Мы наблюдаем переброску инженерной техники, ранее не задействованной в сосредоточении. В Краснодарском Крае неподалеку от Крымского моста заметили военные грузовики с металлическими конструкциями, которые исследователь Том Баллок опознал как средний автодорожный разборный мост САРМ. Он может использоваться для восстановления взорванных мостов через Днепр или Чонгарский пролив, ведущий из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области", - добавили исследователи.

"Это только некоторые свидетельства продолжающейся подготовки возможной операции России против Украины. Мы пока не готовы делать прогнозы точных дат начала или предполагаемых масштабов операции, однако продолжаем следить за развитием событий", - резюмировали в Conflict Intelligence Team.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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