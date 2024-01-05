Чего ждать на фронте в январе-феврале 2024: прогноз генерала Ходжеса

Украина будет нуждаться в дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus, чтобы добраться до логистических путей ВС РФ на оккупированных территориях.

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Бен Ходжес прогнозирует удары ВСУ по логистике РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Википедия

Зимой 2024 года Вооруженные силы Украины сосредоточат свое внимание на двух направлениях — на логистике врага и на ударах по базам в оккупированном Крыму. О этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, Украина будет нуждаться в дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus, чтобы добраться до логистических путей ВС РФ на оккупированных территориях.

Ходжес считает, что "есть все шансы" получить дальнобойное вооружение и оттеснить врага, например, из Крыма. Кроме того, ATACMS и Taurus дадут возможность нивелировать преимущество в численности российской армии.

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По словам генерала, в январе и феврале Силы обороны будут осуществлять усиленную подготовку к новым аспектам войны в новом году и противодействовать воздушным угрозам со стороны страны-агрессора РФ.

Что касается российской оккупационной армии, то ВС РФ в ближайшие несколько месяцев будет пытаться прорвать линию обороны Украины. Но у россиян не получится это сделать, потому что нужно время "для восстановления боевого потенциала".

Как сообщал Главред, 26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные отошли из Марьинки в Донецкой области. Город держался почти два года, но теперь его нет. По мнению экспертов, теперь у российских оккупантов есть два пути для дальнейшего наступления. Первый - на Угледар, второй - в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Напомним, в 2024 году главной целью Вооруженных сил Украины может стать оккупированный полуостров Крым. Об этом сообщает The Economist после интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В издании утверждают, что большинство усилий Украины может быть направлено на Крым, однако линия фронта на материке при этом может остаться прежней.

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