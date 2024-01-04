Линия фронта не изменится: The Economist назвал цели ВСУ на 2024 год

Какими будут цели ударов украинской армии - рассказали в западном издании.

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The Economist назвал цели ВСУ на 2024 год / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

В 2024 году главной целью Вооруженных сил Украины может стать оккупированный полуостров. Об этом сообщает The Economist после интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В издании утверждают, что большинство усилий Украины может быть направлено на Крым, однако линия фронта на материке при этом может остаться прежней.

По словам редакции, полуостров является жизненноважным путем обеспечения российской армии на юге Украины и именно успешные украинские атаки на полуостров могут помешать возможностям Росии и вызвать у Путина панику.

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В публикации издания сказано, что слов Зеленского уже достаточно для того, чтобы Запад предоставил Украине помощь, теперь пришло время западным странам самостоятельно находить аргументы, по которым они захотят поддерживать Украину в её борьбе за победу над Россией.

"Западные лидеры больше не могут оставить разговоры господину Зеленскому. Им нужно самим приводить аргументы для отправки наличных средст в Украину. И делать это нужно уже сейчас", - отмечает издание.

Прогноз на 2024 год

Напомним, ракеты большой дальности могут нейтрализовать авиабазу в Саках и логистическую базу в Джанкое. Их использование сделает Крым непригодным для российских войск и создаст возможности для дальнейших действий, таких как введение спецназовцев в регион. Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в эфире телемарафона.

В то же время Путин всё ещё полон решимости победить и уничтожить Украину, при этом Украина полна решимости давать отпор. Но всё ещё незакрытым остается вопрос помощи демократических стран в этой эпохальной войне.

Также эксперт Украинского института будущего Иван Ступак прокомментировал вероятность захвата оккупантами РФ новых территорий Украины.

"Мы не исключаем такой вариант, потому что в планах Российской Федерации есть высадка десанта в Одессе, есть планы захвата Днепра и Днепропетровской области, Харькова, Николаева и Херсона", - подчеркнул он в эфире канала FreeДом.

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