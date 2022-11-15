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Чем можно заменить свечи, если нет света: украинцам дали советы

15 ноября 2022, 15:48

Свечи могут быть опасными, если их неправильно использовать. Но их можно заменить на другие источники освещения.

Свечи, свеча, гирлянда
Чем можно заменить свечи, если нет света/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Из-за стабилизационных отключений света свечи сейчас очень популярны среди украинцев как альтернативный источник освещения. Однако если обращаться с ними неправильно, они могут стать причиной пожара. Ведь в первую очередь это открытый источник огня.

В КГГА напомнили, что свечи можно использовать только для освещения, и не пытаться с их помощью нагреть помещение или разогреть пищу. Ряд советов по использованию свечей также дал специалист Главного управления ГСЧС Украины.

Специалисты ведомства напомнили, как нужно вести себя со свечами, чтобы не подвергнуть себя и родных опасности и не вызвать пожар.

Как правильно пользоваться свечами, чтобы избежать пожара

Основа должна быть прочной, чтобы свеча, которая на ней будет стоять, не упала. Перед тем, как зажечь свечу, проверьте, чтобы длина фитиля не превышала 0,5 см. Если же он будет длиннее, лучше его обрезать.

Зажженную свечу нужно ставить только в местах, где рядом нет вещей, которые могут загореться. Ни в коем случае нельзя ставить ее возле штор, книг и тому подобного. Также есть очень важное правило – не оставлять свечу без присмотра. Если выходите из комнаты – лучше погасить ее. Тем более нельзя оставлять ее гореть, когда вы ложитесь спать.

Свеча должна стоять в месте, где ее не достанут дети и домашние животные.

Между несколькими свечами должно быть расстояние не менее 10 см. Если они будут стоять ближе, температура между ними может стать такой высокой, что это может вызвать пожар.

Тушить и выбрасывать свечу нужно тогда, когда остается 2 сантиметра парафина/воска.

  • Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии
    Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии КГГА
  • Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии
    Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии КГГА
  • Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии
    Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии КГГА
  • Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии
    Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии КГГА
  • Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии
    Правила пожарной безопасности при отключении электроэнергии КГГА

Чем можно заменить свечи

Свеча не очень безопасна, ведь является источником открытого огня. Однако ее можно заменить на более безопасные варианты источников освещения, которые работают без постоянного подключения к электроэнергии.

  • Светодиодная лента – работает от постоянного тока, но также может работать от батарей;
  • гирлянды на батарейках – могут работать в течение 2-3 дней;
  • гирлянды с питанием от USB – во время отключений электроэнергии могут работать от повербанка, если же электричество есть, их можно подключить в розетку с помощью переходника;
  • светодиодные фонари – их можно подключить к аккумулятору или батарее, они компактны и очень экономно расходуют электроэнергию;
  • керосиновая лампа – такие лампы требуют топлива и в интернете называются "туристическими", однако стоит учесть, что это тоже не очень безопасный вариант.

Ранее Главред рассказывал, как самостоятельно сделать специальную свечу, которая заменит 76 штук обычных. Также мы разбирались, почему свечи быстро сгорают и какие хитрости применить, чтобы они дольше горели.

Также Главред разбирался, как дешево и быстро сделать свечи в домашних условиях чтобы не сидеть в темноте во время отключений. Они могут получиться дешевле и качественнее, чем в магазине.

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