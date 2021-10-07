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"Чем тот АТОшник лучше меня?": под Одессой депутат горсовета возмутился из-за раздачи земли военным

7 октября 2021, 06:42
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Депутата Подольского горсовета Владимира Колесника возмутило, что участникам боевых действий на Донбассе выделяют землю, а ему — нет.

Колесник
Слова Колесника возмутили даже его коллег / скриншот

Депутат Владимир Колесник, который представляет партию Европейская солидарность, возмутился по поводу раздачи земельных участков ветеранам АТО. Политик поставил под сомнение, что боец Антитеррористической операции (теперь - ООС) сделал для страны больше, чем он сам.

Инцидент произошел на сессии горсовета города Подольск в Одесской области. Как видно на опубликованных 7 каналом кадрах, Колесник возмутился, почему земельные участки продолжают выдавать украинским военнослужащим, а ему — нет.

"Ну, чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 людям выдали [землю]. Достаточно! Потом следующий список, опять", — заявил он.

По информации местных СМИ, речь идет о двух гектарах земли.

Другие присутствующие в зале заседаний депутаты возмутились услышанным.

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Отметим, законодательством Украины предусмотрена система льгот для участников боевых действий и лиц, приравненных к ним. В частности, это касается и предоставления земельных участков. В соответствии со статьей 12 (пункт 14) Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участникам боевых действий предоставляются, среди прочих, следующие льготы: первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Как сообщал Главред, на остановке общественного транспорта в поселке Торчин (Волынская область) несколько пьяных мужчин ромской национальности жестоко избили ветерана АТО.

viber
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