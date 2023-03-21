Что грозит призывникам за неявку в военкомат: адвокат озвучил последствия

Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ может осуществить административное задержание.

Что грозит призывникам за неявку в военкомат / Коллаж УНИАН

Граждан, подлежащих мобилизации, не могут силой забрать с улицы в военкомат, но в случае нарушения некоторых административных правонарушений их могут задержать на 3 часа.

Адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой в интервью РБК Украина рассказал, что таких случаев сегодня немало

"Предпочтительно подобные действия со стороны работников ТЦК и СП действительно носят характер незаконных. Однако Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК и СП или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотрены статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — объясняет адвокат.

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Отметим, что нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации:

влечет за собой наложение штрафа на граждан от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, -

влечет за собой наложение штрафа на граждан от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось о том, что новую волну мобилизации в Украине могут запустить в случае возникновении соответствующей ситуации на фронте, заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Роман Горбач.

"Понятно, что поскольку Россия объявила мобилизацию, количество их живой силы на фронте будет увеличиваться. Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже складываются с учетом мобилизации в России", — пояснил он Liga.net.

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